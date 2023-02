Vielversprechende Aussichten

Die Feierlichkeiten im Bundeskanzleramt avancierten nicht nur zur Bühne für die erfolgreichen Leistungen der jüngsten Vergangenheit, sondern auch zum Startschuss für ein dicht getaktetes Skills-Jahr 2023: „Bereits von 5. bis 9. September wartet auf ein neues Team von ‚Young Professionals‘ die Berufseuropameisterschaft im polnischen Danzig. Nur wenige Wochen später geht es mit den Staatsmeisterschaften weiter“, so Austria-Präsident Josef Herk. Von 26. bis 28. Jänner steht dafür bereits das erste Teamseminar in Oberösterreich auf dem Programm. Mitte Mai (in Lachstatt), beziehungsweise Ende August (in Wien) sind weitere Trainings des „Team Austria 2023“ anberaumt. (yr)