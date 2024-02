Zu Besuch im FiT-Zentrum Weinviertel

FiT-Erfolge

Manuela Vollmann und Daniela Schallert, die beiden Geschäftsführerinnen von ABZ*AUSTRIA, führten durch die Veranstaltung. „Nach wie vor gibt es unzureichende Rahmenbedingungen in punkto Vereinbarkeit, männlich geprägte Betriebskulturen sowie festgefahrene geschlechtsspezifische Rollenvorstellungen und Zuschreibungen. Doch der hohe Anteil an FiT-Absolventinnen, welchen der Einstieg ins- und der nachhaltige Verbleib im FiT-Berufsfeld gelingt, sowie deren positive Erfahrungen in den jeweiligen Berufsfeldern zeigen jedenfalls, dass die noch bestehenden Herausforderungen bewältigbar sind – wenn der Wille dazu auch von betrieblicher Seite vorhanden ist“, so Vollmann. Schallert zählt die Erfolge auf: „Rund 2.500 Weinviertler*innen nutzten seit 2009 bereits die Chance, im FiT-Zentrum Berufe aus Handwerk und Technik kennen zu lernen. Knapp 1.200 Frauen erweiterten in der FiT-Basisqualifizierung ihr Wissen im Bereich Holz, Metall, Elektrotechnik und MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Seit dem Beginn des Programms sind über 800 Weinviertler*innen in rund 90 verschiedenen Berufen in eine FiT-Ausbildung eingetreten. Der Anteil der FIT-geschulten Frauen mit Arbeitsaufnahme war von Oktober 2022 bis September 2023 in Niederösterreich gesamt 81 Prozent, im Weinviertel 73,3 Prozent.“