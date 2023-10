Zukunftsthemen für das Dach- und Glashandwerk

Auszeichnungen für langjährige Selbständigkeit

Zum Abschluss des Infotages wurden Dachdecker- und Spengler-Unternehmen für ihre langjährige Selbständigkeit ausgezeichnet. Landesinnungsmeister Berner und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer überreichten Medaillen und Urkunden an folgende Betriebe:

25 Jahre:

Johann Aigner, Mattighofen, Spengler

Wolfgang Haderer, Neukirchen am Walde, Dachdecker

30 Jahre:

Otto Mayr Gesellschaft m.b.H., Sipbachzell, Dachdecker und Spengler

Speer Ges.m.b.H., Innerschwand am Mondsee, Dachdecker und Spengler

35 Jahre:

Rudolf Pilz, Hallstatt, Spengler

40 Jahre:

Manfred Hofer Gesellschaft m.b.H., Steyregg, Dachdecker

Berner Dach-Fassade GmbH, St. Wolfgang, Spengler

45 Jahre:

Josef Aistleitner Gesellschaft m.b.H., Kefermarkt, Dachdecker und Spengler

Filzmaier Dach Fassade GmbH, Steinhaus, Dachdecker und Spengler

Grosser Dachdecker-Spengler GmbH, Unterweißenbach, Dachdecker

50 Jahre:

Grosser Dachdecker-Spengler GmbH, Unterweißenbach, Spengler

60 Jahre:

Egon Anzinger Dachdeckerei- und Spenglerei Gesellschaft m.b.H., Linz, Dachdecker

Landegger Gesellschaft m.b.H., Linz, Dachdecker

135 Jahre:

Meißl Gesellschaft m.b.H. & Co.KG., Peuerbach, Spengler

(bt)