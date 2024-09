International ausgezeichnet

Als ein führender Hersteller von Gebäudeabdichtungslösungen wurde ISO-Chemie in diesem Jahr gleich mit zwei bedeutenden Awards prämiert. Die beiden Auszeichnungen "Best Foam Product Manufacturer 2024, Europe" und "Top Company in Building Sealing Solutions in Europe 2024" ehren das Unternehmen für verlässliche Produktqualität, Innovationskraft und langjährige Fachkompetenz. Die jährlich verliehenen Awards genießen europaweit eine große Anerkennung in der Branche. (gh)