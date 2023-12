Diesen September feierte die internationale Keramikmesse Cersaie in Bologna ihr 40-jähriges Bestehen. Seit vielen Jahren ist sie nicht nur ein globaler Treffpunkt der Branche, sondern auch Bühne für Innovationen und Trends. Auf dieser präsentiert sich in erster Linie die italienische Keramikfliesenindustrie, die weltweit dafür bekannt ist, Massstäbe für die gesamte Branche zu setzen, und es dabei mit unermüdlichem Einsatz und Investition in Forschung und Entwicklung immer wieder schafft, sich selbst zu übertreffen.

Im Fokus der Produktneuheiten steht auch hier die Nachhaltigkeit, ein Thema, bei dem gerade keramische Produkte in Sachen Robustheit und Langlebigkeit als solide Antwort auf immer ungewöhnlichere Wetter- und Niederschlagssituationen einen bedeutenden Beitrag in der Bauindustrie leisten kann als Antwort auf größere Risiken in Form von sicheren, zuverlässigen, hochwertigen und aus natürlichen Ressourcen erzeugten Produkten. Außergewöhnliche Technologien und ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten heben die italienischen Fliesen auf ein einzigartiges Niveau hebt.