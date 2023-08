Schulungsreihe "CROM – Zertifizierte Schachtsanierung" wird alpin

Weiterbildung Von: Redaktion Handwerk + Bau

In diesem Sommer fand in der BauAkademie Lehrbauhof Ost in Guntramsdorf bei Wien erstmals die "CROM"-Schulungsveranstaltung (CROM = Certified Rehabilitation of Manholes) in Österreich statt.