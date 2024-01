„Die neuen Modelle in unserem Geradschleifer-Portfolio sind besonders ergonomisch: Durch ihren schmalen Griffumfang von 153 Millimetern liegen sie perfekt in der Hand. Das bedeutet für unsere Kunden optimales Handling und gleichzeitig ermüdungsarmes Arbeiten“ erklärt Christopher Götz, Produktmanager bei Metabo. „Alle neuen Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel verfügen über eine Spindelarretierung. So ist ein Werkzeugwechsel in weniger Sekunden abgeschlossen.“ Die Akku-Geradschleifer überzeugen auch mit vielen Sicherheitsfunktionen: Alle Geräte sind mit Bremsen ausgestattet, die das Einsatzwerkzeug innerhalb einer Sekunde stoppen. Wird der Akku gewechselt, verhindert der Wiederanlaufschutz einen unbeabsichtigten Neustart der Maschine. Der Sanftanlauf vermeidet ein ruckartiges Anlaufen der Maschine. Einen sicheren Halt bietet die abnehmbare Gummischutzkappe am Spannhals. Der Geradschleifer GVPB 18 LTX BL 11-28 bietet die maximale Anwendersicherheit: Er ist zusätzlich mit einem Paddle-Schalter mit Totmannfunktion ausgestattet, um im Notfall einen automatischen Stopp der Maschine zu garantieren. Die neue Geradschleifer-Reihe ist mit der leistungsstarken 18-Volt-Akkutechnologie von Metabo ausgestattet und erweitert die markenübergreifende Akku-Allianz CAS um vier weitere leistungsfähige Produkte für den professionellen Einsatz. (gw)