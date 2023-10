Alpen-Maykestag, Österreichs führender Hersteller von hochwertigen Bohr- und Fräswerkzeugen hat im Geschäftsjahr 2022/23 den schwierigen Rahmenbedingungen getrotzt. Das Salzburger Familienunternehmen mit Produktionsstätten in Ferlach (Kärnten) und St. Gallen (Steiermark) steigerte den Umsatz um 2,5 Prozent auf 56 Millionen Euro. „Trotz Konjunkturflaute glauben wir an das Prinzip Standortabsicherung durch Innovation“, so kommentiert Alpen-Maykgestag-Geschäftsführerin Claudia Zoff. „Gesundes Wachstum, eine effiziente Produktion sowie systematisierte Innovation sehe ich als wesentliche Faktoren, auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben.“