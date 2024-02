Smarter Arbeiten

Wie in den meisten Lebensbereichen bleibt auch die fortschreitende Digitalisierung ein wichtiger Trend für die Hartwarenbranche. Mit digitalen Features werden Anwendungen weiter optimiert oder erst ermöglicht. So sorgen ursprünglich analoge Werkzeuge wie Wasserwaage oder Winkelmesser gegenwärtig mit digitaler Aufrüstung für mehr Präzision. Bei „intelligenten" Kompressoren mit Wi-Fi-Verbindung ist es möglich, die Arbeitsparameter in Echtzeit zu überwachen und Alarme für Wartungsarbeiten rechtzeitig einzustellen.