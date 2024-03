Neue Akkuwerkzeuge für Profis

Der Elektrowerkzeughersteller Fein präsentiert gleich vier neue Sägen: Die F-Iron Cut 57 AS glänzt durch ihr geringes Gewicht von nur drei Kilogramm und garantiert im Vergleich zu herkömmlichen Metallhandkreissägen einen 50 Prozent höheren Materialabtrag durch die Kombination aus bürstenlosem Motor, ProCore Akku und dem optimal abgestimmten Sägeblatt. Möglich sind lange, präzise Schnitte in Metall mit einer hohen Schnitttiefe bis zu 57 Millimeter. Durch die individuelle Drehzahlanpassung können Stahl, Edelstahl aber auch unterschiedliche Profile bearbeitet werden. Die robuste Konstruktion aus Aluminiumdruckguss schützt die Maschine vor Überhitzung. Zusätzlich fängt der hitzebeständige Späneauffangbehälter bis zu 80 Prozent der herumfliegenden heißen Späne auf. Die Sägeblätter sind genau auf die Handkreissäge abgestimmt und bieten weniger Verschleiß bei höherer Sägekraft. Es gibt die Sägeblätter in den Varianten Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Die Säbelsäge ASAS 18-21 K AS bezwingt sowohl Metall, Kunststoff als auch Holz, Holzverbundwerkstoffe und Isolationsmaterialien. Und das auch an kurvigen und schwer zugänglichen Stellen. Der kräftige Motor garantiert einen hohen Arbeitsfortschritt, die reduzierten Vibrationen ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten. Die Drehzahl ist per Hebel mit nur einer Fingerbewegung variabel einstellbar. Durch das SDS-System ist ein Sägeblattwechsel schnell und werkzeuglos erledigt.

Mit der Bandsäge ABAS 18-63 AS ist das Arbeiten auch bei wenig Bewegungsfreiraum kein Problem. Der Sägeblattwechsel erfolgt werkzeuglos, sämtliche Metalle sind bearbeitbar. Der vibrationsfreie Sägeblattlauf und die LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches ermöglichen präzises Sägen. In einem Schnitt können Trenn- und Gehrungsschnitte durchgeführt werden.

Die Metallkappsäge MKAS 355 ist mit den passenden Sägeblättern vielfältig einsetzbar und perfekt geeignet für stationäre Zuschnitte bei Baustahl, Edelstahl oder NE-Metallen. Vollmaterialien lassen sich schnell und präzise trennen. Die exakte Winkeleinstellung für 0 bis 45 Grad Gehrungsschnitte ermöglichen das Sägen in jeder Schräge. Ein Edelstahlsägeblatt garantiert gratfreie Schnitte.