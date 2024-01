Dazu zählen neue Rohrband-, Kehlnaht-, Band- und Geradschleifer, eine lineare Hubfeile sowie ein Winkelschleifer. Gleichzeitig damit wird Suhner zum 38. Partner der von Metabo initiierten, markenübergreifenden Akku-Allianz CAS (Cordless Alliance System). Durch diese Kooperation kann Suhner jetzt Geräte für die Metallveredelung auf einer Akku-Plattform mit mehr als 300 Maschinen für unterschiedliche Anwendungsbereiche anbieten. „Die Akku-Allianz bietet State-of-the-Art Akku-Technologie und vereint auch eine Vielzahl an Premium-Herstellern von Elektrowerkzeugen. Durch den intensiven Einsatz der Akkus wird auch ein Plus an Nachhaltigkeit geschaffen“, sagt Alessandro Ranzoni, CEO von Suhner. Thomas Fischer, Leiter der Division Abrasive ergänzt: „Je nach Anforderung kann der Akkumaschinen-Park modular erweitert und unsere Geräte mit CAS-Akkus und Maschinen von anderen Geräteherstellern kombiniert werden.“ Das habe gleich eine ganze Reihe von Vorteilen. „Die Kunden profitieren enorm vom Zusammenschluss mit CAS: Man kann auf einen bestehenden Maschinenpark mit kompatiblen Akkupacks aufbauen und damit Kosten für die Akkus einsparen. Gleichzeitig haben sie den Vorteil der Kompatibilität mit mehr als 300 Maschinen in der 18-Volt-Klasse von mehr als 35 Herstellern: Alle Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte können einfach miteinander kombiniert werden. (gw)