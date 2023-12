Um seine Produkte international zu vertreiben, beginnt Bohle in den 1990er Jahren mit dem Aufbau eines Direktmarketing-Konzepts in Europa. Nach der Beteiligung an Unternehmen in Großbritannien und in den Niederlanden, der Eröffnung der ersten Niederlassung in Italien, wird am 3. Oktober 1994 die Bohle GmbH in Wien gegründet. Sie ist eine der ersten eigenständigen Gesellschaften. Als Ein-Mann-Betrieb gestartet, stellt sich auch in Österreich rasch Erfolg ein. "1997 waren wir schon mit vier Personen im Vertrieb tätig und sind seither beständig gewachsen", erzählt Franz Schreibmaier, Geschäftsführer von Bohle Österreich. "Auch aktuell suchen wir übrigens wieder Verstärkung." Mit der EU-Erweiterung wurden von Österreich aus neue Märkte erschlossen. Seit 2004 werden auch Ungarn und Slowenien von den Mitarbeiter*innen der österreichischen Bohle GmbH betreut.