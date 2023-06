45 Millionen Euro-Invest für Biomasse-Heiztechnik

"Mit Vollendung dieses Zukunftsprojekts werden wir nicht nur Neukunden, sondern vor allem auch unseren Bestandskunden und Partnerbetrieben eine ganz neue Qualität des Services bieten. Wir können mit dieser großen Investition noch schneller und noch besser die Anforderungen und Ersatzteilwünsche unserer Partner-Installateure und Heizungsbauer erfüllen. Der Kundendienst und -service bei Hargassner wird damit auf eine ganz neue Dimension gehoben", geben Anton und Markus Hargassner ein gemeinsames Statement ab.

Das Bauvorhaben umschließt unter anderem knapp 6.750 m2 Büros, 8.000 m2 Halle, eine 2000 m2 große Tiefgarage, ein 13.500 m2 großes Holzparkhaus und eine neue 500 m2 große Lehrwerkstatt mit eigenen Schulungsräumen - alle in nachhaltiger Bauweise und selbstverständlich zukunftsweisender Heiztechnik. Ziel ist, soviel wie möglich aus Holz zu bauen.

So bestehen die Büros etwa auf drei Stockwerken aus Holz. Auch die Halle folgt mit Holzleimbindern und Holzdecken dieser Vorgabe. Die Neubauten werden zum größten Teil in der zweiten Jahreshälfte 2024 – rechtzeitig zum 40jährigen Jubiläum – in Vollbetrieb gehen. Der Gesamtabschluss aller Büros erfolgt dann bis zum Frühjahr 2025.