Die neuen Vorstände Sebastian Schmidt und Dominik Waldeyer sind zuversichtlich, die Markanteile für AGC Interpane weiter auszubauen und den Wachstumskurs fortzusetzen. "Unsere in Jahrzehnten gewonnene Expertise in der Produktion und Veredelung von Floatglas, unsere Marktnähe, aber auch unser starkes internationalen Projektgeschäft bringen uns hierfür in eine gute Position", so Schmidt.

Künftige wirtschaftliche Vorteile sieht Schmidt auch in der Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe: "In vielen Teilen der Welt ist es gesellschaftspolitischer Konsens, dass nachhaltiges Wirtschaften und Leben unabdingbar wird. Wie gut und schnell Unternehmen es schaffen, nachhaltige Produkte und Leistungen auf den Markt zu bringen, die bestmöglich dem Kreislauf wieder zugeführt werden, wird über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Unsere Branche hat schon jetzt ein tolles Produkt, mit dem wir ein Teil der Lösung sind. Glas ermöglicht als einziger Baustoff Dämmung und solare Energiegewinne, mit einer hervorragenden Bilanz. Zugleich stehen wir vor enormen Anstrengungen, um die 'Energy Payback-Time' zu verringern und die CO 2 -neutrale Fertigung zu erreichen."

Die Übernahme der Interpane Glas Industrie AG durch AGC biete beiden Unternehmen die Möglichkeit, ihre Stärken zu bündeln und Synergien weiter auszubauen und zu nutzen, so die neuen Vorstände.

(bt)

Mehr Informationen zu AGC Interpane: interpane.com.