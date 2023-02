Innovation durch Zusammenarbeit

Davide Cappellino, Präsident Architectural Glass Europe & Americas, AGC sagt zum Pilot-Projket: "Als Beitrag zu einer nachhaltigen Welt hat sich AGC verpflichtet, Produkte zu entwickeln, die eine nachhaltige Entwicklung fördern und die Umweltauswirkungen seiner Produktionsprozesse reduzieren. Unseren Fortschritten bei der Dekarbonisierung folgend, hat AGC Ende 2022 seine erste CO 2 -arme Glasprodukt-Reihe auf den Markt gebracht. Diese Schmelzwanne in Hybridbauweise ist nun ein weiterer wichtiger Meilenstein unseres 'Netto-Null- Ziels', um als Unternehmen bis 2050 CO 2 -neutral zu werden. Die bahnbrechende Entwicklung wird gemeinsam mit Saint-Gobain umgesetzt, dazu wird das technologische Know-how beider Unternehmen kombiniert."

Joana Arreguy, Industrial Director Glass, Saint-Gobain kommentiert: "Bei Saint-Gobain glauben wir fest an Innovation durch Zusammenarbeit. Deshalb freuen wir uns sehr, gemeinsam mit AGC die weltweit führende neue Technologie für die Flachglasproduktion zu entwickeln. Dieses Projekt steht im Einklang mit der Selbst-Verpflichtung von Saint-Gobain, bis 2050 die CO 2 -Neutralität zu erreichen. Die Reduzierung kommt unseren Kunden zugute, die zunehmend CO 2 -arme Produkte nachfragen und in ihre Projekte integrieren wollen. Erst vor wenigen Monaten führte Saint-Gobain 'Orae'ein, das erste CO 2 -arme Glas der Welt.“

(bt)