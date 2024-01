Schlechte Nachrichten dominieren derzeit in der Bauwirtschaft. Im Mittelpunkt des Interesses steht natürlich die Insolvenz der Signa Gruppe des einstmals gefeierten Tiroler Investors René Benko. Nachdem die Holding des Immo-Konzerns bereits im vergangenen November die Insolvenz anmelden musste, sind ihr in den letzten Wochen zahlreiche Tochtergesellschaften gefolgt. Das Imperium des René Benko, zu dem hunderte Unternehmen zählen, stürzt zusammen wie ein fragiles Kartenhaus in einem rauen Wintersturm.

Und auch im medialen Windschatten der Signa-Pleite ist das Klima ungemütlich. Die Bauwirtschaft steckt in einer veritablen Krise – vor allem der Wohnbau. Die Situation am Bau ist so schlecht wie lange nicht mehr. Führende Unternehmen und Organisationen der Bauwirtschaft und des Baustoffhandels haben sich daher zu einem Pakt für den Wohnbau zusammengeschlossen – darunter die Bundesinnung Bau oder Unternehmen wie Wienerberger, Baumit oder Hagebaumarkt. Sie fordern die Politik zu raschem Handeln auf.