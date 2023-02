Bußgeldantrag gegen Pittel + Brausewetter

Die BWB stellte gegen das Bauunternehmen Pittel + Brausewetter einen Geldbußenantrag an das Kartellgericht. Der Kartellverstoß betrifft kartellrechtswidrige Preisabsprachen, Marktaufteilungen und Informationsaustausch mit Mitbewerbern in Bezug auf öffentliche und private Ausschreibungen im Bereich Hoch- und Tiefbau, vorwiegend Straßenbau, in Österreich. Nachdem die BWB eine Mitteilung der Beschwerdepunkte an Pittel + Brausewetter im September 2022 übermittelte, wurde der von der BWB ermittelte Sachverhalt nunmehr anerkannt. Das Unternehmen zeigte sich an einer raschen Verfahrensbeendigung interessiert und gab ein umfassendes Anerkenntnis für das Verfahren vor dem Kartellgericht ab. Es wurde daher ‒ unter Einbindung des Bundeskartellanwalts ‒ eine geminderte Geldbuße von 4,81 Millionen Euro beantragt.