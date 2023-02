Stärkung der Arbeitgeberpositionierung

Durch die Veränderung der Arbeitswelt haben sich auch die entscheidenden Faktoren, um neue Talente zu überzeugen oder bestehende Mitarbeiter*innen zu motivieren, gewandelt. Es braucht eine klare Employer Value Proposition, also Arbeitgeberpositionierung. "Kostenloser Kaffee oder der gute alte Obstkorb sind Nice-to-have. Im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte spielen sie jedoch eine sehr untergeordnete Rolle", so Markus Zink. Auch Home-Office, Remote Work und flexible Arbeitszeiten sind längst kein Mehrwert, mit dem man punkten kann, sondern werden mittlerweile von vielen Bewerber*innen vorausgesetzt. Unternehmen sollten sich daher unbedingt fragen, was sie einzigartig macht und mit welchen Werten und Visionen sich (potenzielle) Mitarbeiter*innen identifizieren können.