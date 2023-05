Der 38-jährige studierte Betriebswirtschaftler Florian Höllbacher verbindet die Position mit einem klaren Bekenntnis zur Kundennähe, das er bereits in seinem bisherigen Werdegang immer wieder unter Beweis gestellt hat. In den letzten 16 Jahren war er unter anderem in der Funktion eines Area Sales Managers der Epsilon Kran GmbH für die Region Zentral- und Osteuropa zuständig und verantwortete anschließend die Projektleitung für Automatisierungstechnik der Wieser Automation GmbH.

Im Bereich der Sicherheitstechnik ist er seit 2018 tätig und wechselte im August 2019 zu Assa Abloy Austria, wo er den Bereich Business Development sowie die Leitung des Vertriebs verantwortete.

(bt)