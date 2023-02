Aus Capricorn wird Uponor

Capricorn und Uponor treten seit Februar unter der Marke Uponor auf. Auch die beiden Vertriebsteams agieren nun gemeinsam. Die Produktions- und Logistikanlagen in Świebodzice, Polen, wurden vollständig in die Uponor Gruppe integriert. Den Standort in Polen baut Uponor zu einem Kompetenzzentrum für ausgewählte Heizungs- und Trinkwasser-Komponenten aus.

"Die Übernahme von Capricorn war ein Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Uponor in Europa. Osteuropa und Polen sind für uns bedeutende Märkte für weiteres, kontinuierliches Wachstum auf dem gesamten europäischen Kontinent. Mit dem neuen Standort in Świebodzice haben wir unsere Präsenz vor Ort weiter gestärkt. Capricorn trägt mit seiner Kompetenz bei Fußbodenheizungen und vorgefertigten Lösungen maßgeblich dazu bei, unsere Wachstumsziele zu erreichen", erklärt Goran Kovacev, Senior Vice President Building Solutions Europe.

"Wir freuen uns, dass die Capricorn Mitarbeitenden nun zur Uponor Familie gehören", sagt Jacek Dobrowolski, Vice President Building Solutions Europe Sales and Marketing für Osteuropa.