Austria Email AG im Rampenlicht

Bild oben: Es ist mehr als nur eine Wärmepumpe. Es ist ein Zeichen für Veränderung und Fortschritt: Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG.

ist eine Zeit des Wandels und Wachstums, angetrieben von innovativen Technologien und grünen Ambitionen, und ein österreichisches Unternehmen ist mittendrin. Die Austria Email AG hat ein erfolgreiches Jahr 2022 hinter sich, gekennzeichnet durch eine Produktionssteigerung, eine Investitionsoffensive und eine beeindruckende Umsatzsteigerung von 31,5 %.

Das Unternehmen, dessen Produkte in Europa und darüber hinaus geschätzt werden, konnte den Jahresumsatz von 94,9 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 124,8 Mio. Euro im Jahr 2022 steigern. Diese Zahlen spiegeln eine Verdoppelung in den letzten fünf Jahren wider, ein Beweis für die wachsende Bedeutung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in der modernen Welt.

"Die Austria Email AG ist kein Inflationstreiber", betont CEO Martin Hagleitner und weist darauf hin, dass Preissteigerungen aufgrund von Inflation und steigenden Energie- und Materialkosten nicht vollständig an die Kunden weitergegeben wurden.