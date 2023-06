Austrotherm expandiert in Kroatien

Austrotherm ist seit 2010 mit einer eigenen Handelsgesellschaft in Kroatien vertreten und beliefert seither den kroatischen Markt mit Austrotherm EPS- und XPS-Dämmstoffen mit Hilfe der umliegenden Austrotherm Gesellschaften. Die Lage des 1. Austrotherm EPS-Dämmstoffwerkes in Kroatien ist gut gewählt. Zabok verfügt über eine direkte Anbindung an die Autobahn zur nahegelegenen Hauptstadt Zagreb und nach Slowenien. “Mit schnellerem Lieferservice und besserer Warenverfügbarkeit werden wir auf die Bedürfnisse unserer kroatischen und slowenischen Kunden noch besser eingehen können als bisher. Die geplante Kapazität ermöglicht es, Austrotherm EPS-Dämmstoffe auch nach Slowenien zu exportieren. Zudem werden wir das gesamte Produktportfolio in Zukunft bedarfsgerecht in kleinteiligen Lieferungen anbieten können,“ ergänzt Klaus Haberfellner. (sm)