Austrotherm für nachhaltige Produktion ausgezeichnet

Green Factory in Purbach am Neusiedler See

Austrotherm nahm zu Jahresbeginn 2023 in Purbach am Neusiedler See eine XPS-Standorterweiterung in Betrieb. 20 Millionen Euro investierte der Dämmstoffproduzent in die Errichtung einer 160 Meter langen und 21 Meter breiten Produktionshalle, die mit moderner Extruder-Technologie ausgestattet wurde. Energieeffizient gedämmt, erfolgt die Beheizung über Betonkernaktivierung. Die Energie dafür wird aus der Maschinenkühlung der Produktion entnommen und in die Heizung eingespeist. Optisch mit Gründach und Holzfassade ausgestattet, integriert sich die Fabrik harmonisch in das UNESCO Welterbe Neusiedler See.

Austrotherm schuf damit nicht nur 20 zusätzliche Vollzeit-Arbeitsplätze, sondern beschäftigte auch zahlreiche regionale Klein- und Mittelbetriebe. Durch die Kapazitätserweiterung wird der Standort langfristig für 130 Mitarbeiter*innen gesichert. Service und Lieferfähigkeit sowie Produktqualität werden nachhaltig verbessert.

"Um sich als 'Green Factory' zu bezeichnen, ist es nicht ausreichend, ein paar LED-Lampen und PV-Module zu montieren. Man muss seinen eigenen CO 2 -Fußabdruck analysieren und dort ansetzen, wo der größte Stellhebel ist. In unserem Fall ist das im Bereich des Rohstoffeinsatzes und genau dort setzen wir mit unserem Recycling-Service an. Jede Tonne Rohstoff die wir im Zuge des Recycling-Services in unsere Produktion rückführen hat einen um 80 Prozent geringeren CO 2 -Fußabdruck im Vergleich zu neuem Rohstoff", so Heimo Pascher.

(bt)