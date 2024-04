Das Jahr 2024 läuft gerade in der Baubranche sehr verhalten an. Wie schätzen Sie die Situation ein? Wie wird sich die Bausaison 2024 besonders für die Dachbranche entwickeln?

Günther Murauer:Die Situation im Bereich der Dachbranche bietet ein Panorama voller Herausforderungen und Chancen, das es zu navigieren gilt. Beginnen wir mit den Steildächern, jenem traditionellen Symbol des Privathausbaus, das sich gegenwärtig in unruhigen Gewässern befindet. Hier spüren wir den Gegenwind einer angespannten Marktsituation, die vor allem durch Zurückhaltung im Privatsektor gekennzeichnet ist.

Auf der anderen Seite des Dachs, im Bereich der Flachdächer, erleben wir eine ganz andere Geschichte. Hier herrscht im Wesentlichen Kontinuität, insbesondere bei gewerblichen, industriellen und kommunalen Bauten. Dies ist ein Bereich, der Stabilität und Wachstum verspricht. Es ist, als würde das Flachdach uns sagen: "Auf mich ist Verlass, ich bin das solide Fundament in stürmischen Zeiten."

Doch das eigentliche Juwel der Saison 2024 ist der gesamte Nutzdachbereich. Gründächer, Photovoltaikanlagen und Wasserretentionssysteme sind mehr als nur Bauelemente. Sie sind Manifestationen einer Zukunft, in der Nachhaltigkeit und Technologie Hand in Hand gehen. Die Chancen hier sind enorm. Gründächer, die nicht nur die Luftqualität verbessern, sondern auch einen Beitrag zur Biodiversität leisten. Photovoltaikanlagen, die das Sonnenlicht einfangen und in saubere Energie umwandeln. Wasserretentionssysteme, die jeden Tropfen Regen wie einen Schatz behandeln – all dies sind Beispiele dafür, wie Dächer zu mehr werden können als nur zu einem Schutz über unseren Köpfen.

Erachten Sie das "Baupaket" der Regierung als ausreichende Maßnahme, um der Bauwirtschaft wieder Auftrieb zu geben?

Es markiert definitiv einen wichtigen Schritt nach vorn. Doch müssen wir realistisch bleiben – die wahren Effekte dieses Pakets entfalten sich in ihrer vollen Kraft wohl erst ab Mitte 2025. Angesichts der langen Vorlaufzeiten von der Planung über die Genehmigung bis hin zum Baustart ist Geduld gefragt, bevor wir die Früchte dieser Initiative ernten können.

Wie geht es dem Unternehmen Bauder in diesen herausfordernden Zeiten? Musste die Produktion an eine geringere Nachfrage angepasst werden?

Trotz der herausfordernden Zeit weist unser Unternehmen eine zufriedenstellende Auftragslage auf, mit guten Zuwächsen in bestimmten Segmenten. Die allgemeine Baukrise hat am Markt zu einer gewissen Preispanik geführt, die auch den Dachsektor in einigen Bereichen erheblich trifft. Die Marktdynamik setzt zwar unsere Erträge unter Druck, doch unsere Anpassungsfähigkeit und die solide Nachfrage helfen uns, diesen Herausforderungen zu begegnen.