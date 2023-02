"Das Geschäft mit Isolierglas, ESG und VSG entwickelte sich auch im vergangenen Jahr dynamisch. Bereits das zweite Jahr in Folge war die Wachstumsrate zweistellig", melden die Marktanalysten. Laut aktuellem "Branchenradar Bauglas in Österreich" erhöhten sich im Jahr 2022 die Herstellererlöse um 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 421 Millionen Euro. Im Gegensatz zu 2021 war das Wachstum aber vor allem preisgetrieben. Nachfrageseitig gab es nur bei Isolierglas ein moderates Plus (+1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr).

Die Verkaufspreise haben jedoch in allen Produktgruppen deutlich angezogen. Im Jahresdurchschnitt erhöhten sich die Verkaufspreise von Isolierglas um 15 Prozent, von Verbundsicherheitsglas um 14 Prozent und von Einscheibensicherheitsglas um 12 Prozent gegenüber 2021.

Ungebremst fortgesetzt hat sich laut Branchenradar der Trend zu höherwertigen Ausführungen bei Isolierglas: Der Anteil von Dreifach-Isoliergläsern kletterte absatzseitig auf 77 Prozent. Und bereits zehn Prozent der Fenstergläser wurden einbruchhemmend ausgeführt.

(bt)