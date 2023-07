Spannend ist die Entwicklung der Baukosten und Baupreise im Wohnhaus- und Siedlungsbau, wie die ARGE Eigenheim ausgewertet hat: Demnach zeigt eine Zusammenführung der Datensätze über den Verlauf der letzten zehn Jahre, dass Baukosten und Baupreise lange parallel gelaufen sind. "Zwischen 2013 bis 2019 sind diese beiden Indizes mit jeweils rund zwei bis drei Prozent pro Jahr angewachsen, wobei der Baukostenindex sogar über dem Baupreisindex lag, was einer Gewinnschmälerung gleichkommt", erklärt Herwig Pernsteiner, Präsidiumsmitglied der ARGE Eigenheim, einem Zusammenschluss von rund 100 Wohnbauunternehmen.

Zwischen 2020 und 2021, dem ersten Corona-Jahr, gab es ein Zeitfenster, in dem die Baupreise stärker angewachsen sind als die Baukosten. "Erstmalig in diesem Beobachtungszeitraum der letzten zehn Jahre sind die Baupreise zum einen stärker angewachsen als die Baukosten und zum anderen waren sie auch anteilig höher", so Pernsteiner. Das war der erste Zeitabschnitt, in dem für die Bauwirtschaft überdurchschnittliche Ertragspotentiale gegeben waren.