Seit April 2023 firmiert Eternit also unter dem Namen Swisspearl. Eternit hat der Firmengruppe ja schon seit 2009 angehört. Warum nun die Änderung des Markennamens?

Wir sind bereits seit 14 Jahren Teil der Schweizer Swisspearl Group. Mit dem Kauf der dänischen Cembrit im Juni 2022 hatten wir in unserer Unternehmensgruppe plötzlich drei Marken: Swisspearl, Eternit und Cembrit. Aus strategischen Gründen haben wir uns für eine gemeinsame Marke entschieden – auf allen Märkten. Da der Name Eternit leider aus patentrechtlichen Gründen nicht in allen Ländern dieser Welt verwendet werden darf, fiel die Entscheidung auf Swisspearl. Denn dieser Name hat sich weltweit bereits als Hersteller für hochwertige Faserzement-Produkte etabliert.

Bei bekannten Produkten wie Wellplatten oder Dachplatten besteht der Name Eternit nach wie vor. Wird das so bleiben?

Ganz genau. Der Name Eternit ist bei vielen unserer Produkte weiterhin Programm und wird von uns hochgehalten. Sie haben die Eternit Wellplatte und die Eternit Dachplatte bereits angesprochen. Auch unser Eternit Dachstein behält seinen traditionsreichen Namen. Das ist uns sehr, sehr wichtig.

Hat sich für die Kund*innen aus dem Dachhandwerk durch die Umfirmierung etwas geändert, wie Ansprechpartner*innen oder Lieferbedingungen?

Unser Produktionsstandort in Österreich, unsere Services, Dienstleistungen und Lieferbedingungen: Hier ist alles gleichgeblieben. Und natürlich auch, was unsere Belegschaft betrifft. Wir sind übrigens sehr stolz darauf, dass wir so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unserem Team zählen dürfen, die seit mehr als 30 Jahren und sogar noch länger im Unternehmen sind.

Die Baubranche klagt über teils massive Konjunktureinbrüche, vor allem im Neubau. Eternit Dach- und Fassadenprodukte eignen sich durch ihr geringes Gewicht sehr gut für die Sanierung. Werden Sie die Baukrise damit übertauchen können?