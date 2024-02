Gründe für den rückläufigen Neubau

Die Verantwortung für die im Wohnbau deutlich rückläufige Neubautätigkeit sehen zahlreiche Expert*innen in den verschärften Vergaberichtlinien für private Wohnbaukredite, Stichwort KIM-Verordnung. "Maßgeblicher sind aber wohl die zuletzt substanziell angehobenen Finanzierungszinsen", so Andreas Kreutzer. Wurde für private Wohnbaudarlehen im Jahr 2021 noch ein Effektivzinssatz von 1,57 Prozent (Jahresdurchschnitt) verrechnet, waren es zuletzt im Mittel 4,21 Prozent.

Zudem war die Schaffung von neuem Wohnraum in Relation zur allgemeinen Preislage noch nie so teuer wie heute. Zwischen 2020 und 2023 haben sich die Baupreise im Wohnbau um ein Drittel erhöht und damit um mehr als die Hälfte rascher als die Inflation. "Baudienstleistungen mögen weniger preiselastisch sein als andere Warengruppen. Offenbar wurde die Zahlungsbereitschaft der Bauherren aber überspannt, zumal auch die Wohnbauförderung immer weniger in der Lage ist, für leistbares Wohnen zu sorgen", so die Expert*innen von Branchenradar. Seit der Jahrtausendwende hat die Wohnbauförderung rund zwei Drittel an Wert verloren. "Um die 'Kaufkraft' der Wohnbauförderung zur Jahrtausendwende wieder herzustellen, müsste die derzeitige Dotierung der Wohnbauförderung (ca. 2,0 Mrd. Euro) daher nahezu verdoppelt werden: auf vier Milliarden Euro!"