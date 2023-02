Bei Photovoltaik sollte die Mehrwertsteuer fallen

Was sehen Sie generell als Herausforderungen, die es für eine weitere PV-Offensive respektive die Energiewende noch zu lösen gilt?

Stichwort Bundesländer-Landesgesetze und Flächenausweisungen: Es gibt mittlerweile mehrere Studien, die belegen, dass der Ausbau der PV am Gebäude und versiegelter Infrastruktur nicht ausreichen wird und es Flächen abseits vom Gebäude braucht. Das Engagement der Bundesländer zur Ausweisung von Flächen ist dabei sehr unterschiedlich. Während das Burgenland bereits 2020 mit der Zonierung begonnen hat, gibt es etwa in Kärnten noch immer ein striktes Nein, wenn es um Freiflächen geht. Zudem wurde das Stromnetz in der Vergangenheit zu wenig vorausschauend gebaut, um den PV-Strom tragen zu können. Wir haben immer mehr auch kleine private Anlagen, die nicht einspeisen dürfen, weil das regionale Stromnetz zu wenig ausgebaut ist. Wenn es aber kaum Möglichkeiten gibt, den Strom einzuspeisen, wird keiner sein Dach vollständig belegen, sondern die Anlage nur auf Eigenverbrauch planen. Das ist eine paradoxe Situation, da der Netzausbau günstiger ist als der Nichtnetzausbau, weil dann Strom importiert werden muss. Dafür fallen wiederum Kosten für CO 2 -Zertifikate an, oder die Wirtschaft wandert ab. Es fehlt auch an Fachkräften. Wenn man jetzt anfragt, erhält man bei den meisten Unternehmen erst nächstes Jahr einen Montagetermin. Hier müssen wir gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie branchen- und gewerkeübergreifend Anlagen montiert werden können – sprich Elektro- sowie Haustechniker und Dachdecker.