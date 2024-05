Lieferketten & EPD

Auch in anderen Bereichen herrscht Unsicherheit, wie beim EU-Lieferkettengesetz. "Trotz zahlreicher Informationen wissen wir nicht endgültig, was wann auf uns zukommen wird und wer überhaupt in welchem Ausmaß betroffen sein wird. All das erschwert eine adäquate Vorbereitung", kritisiert BIM Gerhard Spitzbart. Das Thema EPD (kurz für Environmental Product Declaration), auf Deutsch meist mit Umwelt-Produktdeklaration übersetzt, betrifft die Tischlerbranche ebenfalls. Laut Online-Lexikon Wikipedia ist eine EPD ein Dokument, in dem die umweltrelevanten Eigenschaften eines bestimmten Produktes in Form von neutralen und objektiven Daten abgebildet werden. Diese Daten decken möglichst alle Auswirkungen ab, die das Produkt auf seine Umwelt haben kann. Dabei wird im Idealfall der gesamte Lebensweg des Produktes berücksichtigt. "Grundsätzlich geht es darum, die Nachhaltigkeit zu fördern – und das heißen wir natürlich gut. Allerdings weiß bisher niemand, wer all diese Punkte prüfen soll. Im Gespräch ist es, die Steuerberater damit zu beauftragen. Wie auch immer entschieden wird, ist zu befürchten, dass die Bürokratie und die zusätzlichen Kosten an den Betrieben hängen bleiben", warnt Spitzbart. Von Seiten der Bundesinnung recherchiere man gerade zu diesem Thema, um in Bälde detailliert informieren zu können.