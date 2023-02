Buwog: Keine neuen ­Projekte 2023

Politik gefordert

In der Pflicht sieht man bei der Buwog vor allem die Politik. "Eine komplette Digitalisierung des Bewilligungsprozesses wäre sehr wichtig", fordert Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog. "Auch die Förderungsbedingungen wurden seit Jahrzehnten nicht geändert, hier sollten auch Schritte ergriffen werden." Zusätzlich will man auch Anpassungen am eigenen Geschäfts­modell vornehmen. So will man zukünftig nicht nur die eigenen Bestandseinheiten, sondern auch jene von institutionellen Investoren und großen Privateigentümern betreuen.