Seit der Gründung im Jahr 1983 hat sich CSP als eines der größten Expertennetzwerke für Flachglas-Erzeugnisse in Europa etabliert. Mehr als 50 Glasverarbeiter bündeln heute in Zusammenarbeit mit dem Industriepartner Saint-Gobain Glass Deutschland ihr Know-how und realisieren komplexe Glaslösungen an und in Gebäuden. Dazu gehört die ganze Palette an Wärme-, Schall- und Sonnenschutz-Anwendungen sowie Sicherheits- und Designglas.