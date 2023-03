Oft fehlt ein Cyber-Sicherheitskonzept

Eine Folge der Selbstüberschätzung der Unternehmen ist auch, dass 25 Prozent der Betriebe ohne adäquates Konzept agieren, um auf IT-Sicherheitsvorfälle reagieren zu können. "Dabei sollte gerade in Zeiten der Digitalisierung gewährleistet sein, dass sich Kunden und Lieferanten sicher im Netz bewegen können, ohne Angst haben zu müssen, dass hinter jeder Ecke eine virtuelle Gefahr lauert, die das eigene Geschäft schädigen könnte", erklärt KSV1870 Holding AG-Geschäftsführer Ricardo-José Vybiral.

Ähnlich sieht das Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Wien. Seiner Meinung wäre es am besten, die Cyber-Täter gar nicht bis zur Tür des IT-Systems kommen zu lassen. Denn gerade Klein- und Mittelunternehmen, die den Großteil der Wirtschaftskammer-Mitglieder ausmachen, sind in den letzten Jahren verstärkt von Cyberkriminellen ins Visier genommen worden. Alleine in Wien gab es 2022 knapp über 22.300 IT-Straftaten. Im Jahr 2021 waren es 17.068 Fälle. Das heißt 2022 waren es um 5.252 Fälle mehr, was einer Steigerung von fast 31 Prozent entspricht. Die größte Schwachstelle dabei ist der Mensch, gibt Heimhilcher zu bedenken. Genau deswegen wäre es so wichtig, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen. Was jedoch keine einmalige Sache sein sollte. Ganz im Gegenteil, es muss immer wieder wiederholt werden, da sich auch die Arten der Cyber-Angriffe laufend ändern.