Egger hat 25,1 Prozent am thailändischen Holzwerkstoffhersteller Panel Plus erworben. Damit unterstreichen die Tiroler ihre Ambitionen am asiatischen Markt. Schon jetzt hat Egger Vertriebsniederlassungen in Shanghai, Tokio und Ho Chi Minh City. „Asien als bedeutender Wachstumsmarkt spielt in unseren strategischen Überlegungen eine gewichtige Rolle. Erwägungen, unsere Präsenz dort auszubauen, begleiten uns bereits seit geraumer Zeit“, lässt Thomas Leissing, Sprecher der Gruppenleitung, per Aussendung wissen. Über den Kaufpreis wurde hingegen Stillschweigen vereinbart. Das 1990 gegründete Unternehmen Panel Plus produziert unter anderem rohe und beschichtete Span- und MDF-Platten. Am Hauptstandort Hat Yai in der südthailändischen Provinz Songkhla betreibt es eine Rohspanlinie, zwei MDF-Linien sowie mehrere Imprägnier- und Beschichtungsanlagen. Angesprochen werden in erster Linie die lokale Möbelindustrie sowie der Fachhandel. 800 Mitarbeiter produzieren pro Jahr etwa 800.000 Kubikmeter Holzwerkstoffe.