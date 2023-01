Alarmsignale bei der Versorgungssicherheit

Ein Sorgenkind der Betriebe ist außerdem die Versorgungssicherheit. Mehr als jeder fünfte Manager (22 %) sieht darin sogar eines der größten Probleme. Wobei die generelle Versorgungssicherheit an Brisanz zulegte. Im Juni 2022 waren es noch 26 Prozent, die der Aussage "Die Versorgungssicherheit mit Gütern des täglichen Gebrauchs ist in Krisenzeiten in Österreich gewährleistet" zustimmten, am Jahresanfang 2023 waren es nur mehr 13 Prozent. Das ist für David Ungar-Klein, Initiator des Wiener Kongresses, ein Alarmsignal: "Österreichs Entscheidungsträger aus der Wirtschaft haben in die Strukturen und Instrumente der Versorgungssicherheit im Land deutlich weniger Vertrauen als noch vor einem halben Jahr. Versorgungssicherheit muss für Standort und Bevölkerung umfassend gesichert werden".