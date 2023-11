Junge Menschen besonders betroffen

Besonders betroffen seien junge Menschen (bis 35 Jahre), für die sich der „Traum vom Eigenheim“ immer seltener erfülle. In dieser Alterskategorie habe sich laut KSV 1870 die Anzahl der gewährten Kredite zuletzt sogar um 57,6 Prozent reduziert, was den Höchstwert darstelle. Parallel dazu sei auch das generelle Finanzierungsvolumen im Schnitt um sieben Prozent auf 196.000 Euro gesunken. In den ersten drei Quartalen 2023 wurden 44.628 Hypothekarkredite in Österreich gewährt, was gegenüber dem Vorjahr das Minus von 50,6 Prozent bedeutet.