Die Baumit-Group hat eine neue Führung: Dorijan Rajkovic (49), zuletzt Geschäftsführer der Baumit Kroatien, wurde zum CEO des Konzerns ernannt. Rajkovic verfügt über umfassende Branchenexpertise und kann auf eine erfolgreiche Karriere von mehr als 15 Jahren in leitenden Positionen innerhalb der Schmid Industrieholding zurückblicken. Seit 2008 war er als Geschäftsführer bei ITV-Murexin in Most Rasa, Kroatien, tätig. 2017 übernahm er die Funktion des Geschäftsführers bei Baumit Kroatien.

Der bisherige CEO Gerald Prinzhorn verlässt das Unternehmen in Richtung Prinzhorn Holding. Prinzhorn war seit 2011 für die Schmid Industrieholding tätig – seit 2020 als CEO der Baumit-Group. „Wir danken Gerald Prinzhorn für seine herausragende Führung und sein Engagement, das entscheidend zum Erfolg und zur Entwicklung der Baumit-Group beigetragen hat“, so Robert Schmid, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens Schmid Industrieholding.