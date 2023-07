Dornbracht-Tochter Alape insolvent

Albtraum

Bodo Müller vom Hofe, Geschäftsführer von Alape, fasste den Albtraum jedes Unternehmers in klare Worte: "Für ein kleines Unternehmen wie die Alape GmbH ist das Geschäftsmodell mit seiner energieintensiven Produktion unter den neuen deutschen Rahmenbedingungen nach der Energiewende nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben." Müller vom Hofe sprach von einem tragischen Schritt, der durch den Wettbewerbsdruck insbesondere aus Fernost und die sinkende Nachfrage in den Kernmärkten Europas, insbesondere in der DACH-Region, erzwungen wurde.

Alapes Schwierigkeiten sind ein Echo der größeren wirtschaftlichen Bedingungen, die auf dem Unternehmen lasten. Eine abkühlende Konjunktur, angeheizt durch weltpolitische Unruhen und Unsicherheiten auf dem Energiemarkt, haben laut Alape die Hauptlast getragen.

Ein Rückgang der Baugenehmigungen um fast ein Drittel in den Kernmärkten Zentraleuropas ist ein deutlicher Hinweis auf die anhaltende Marktschwäche. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie prognostiziert für die Sanitärindustrie im Jahr 2023 sogar einen Abschwung um sechs Prozent.

In einer außerordentlichen Belegschaftsversammlung wurden die Mitarbeiter in der Vorwoche über die Insolvenz und die nächsten Schritte informiert. Während das Unternehmen nun den schwierigen Prozess der Insolvenzverwaltung durchläuft, steht das Schicksal der Mitarbeiter noch in den Sternen. (grü)