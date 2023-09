Einbruch am deutschen Dachziegelmarkt

Mengenrückgang von bis zu 50 Prozent

Dieser aus Marktrückgang und Bestandsverschiebungen resultierende Rückgang bei der Nachfrage nach Tondachziegeln mit einem regionalen Mengenrückgang von bis zu 50 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren hat zu einem massiven Aufbau der Lagerbestände an nahezu allen Produktionsstandorten von Creaton geführt. "Dies hat zur Folge, dass wir fast alle Dachziegelproduktionen anhalten, die Öfen abschalten und Kurzarbeit anmelden mussten", so Dresse. Eine Normalisierung der Marktsituation erwartet man nun im Herbst.

Einziger Lichtblick ist der Geschäftsbereich Photovoltaik, der nach wie vor gut läuft. Auch die Dachsteinfertigung am Standort Neuburg produziert weiter. "Wir sehen erste Zeichen für eine Verbesserung der Situation und beginnen nun im September wieder nach und nach mit dem Anfahren der Werke", erklärt der Creaton Geschäftsführer.