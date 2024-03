"Am Markt für Dachmaterial zur Eindeckung von Steildächern kam es im Vorjahr zu einer Zäsur", beschreibt das aktuelle "Branchenradar Dachmaterial für geneigte Dächer in Österreich" das Jahr 2023. Die Herstellererlöse seien dabei – bei weiterhin wachsenden Verkaufspreisen – um 21,5 Prozent gegenüber 2022 auf 145,5 Millionen Euro gesunken. Einen Umsatzrückgang sehen die Analysten in allen Materialgruppen. Besonders betroffen war aber das Geschäft mit Tondachziegeln. Der Grund dafür wurde schon mehrfach analysiert und liegt vor allem in der enorm hohen Lagereindeckung des Handels und der Verarbeiter im Herbst 2022 aus Angst vor weiteren Preissteigerungen.