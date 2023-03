"Energie Genie 2023" für Prefa Solardachplatte

Langjährige Entwicklungsarbeit

"Diese Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz und Freude, da uns damit hierzulande eine große Wertschätzung entgegengebracht wird", sagt Jürgen Jungmair, Prefa Marketingleiter International, bei der Preisübergabe. "Jeder Innovation liegt eine mehrjährige Entwicklungsarbeit zugrunde, so auch bei der Prefa Solardachplatte. Das Beeindruckende an so einem Prozess ist die Beteiligung unterschiedlicher Fachbereiche – so hat ein engagiertes Team aus Produkt- und Werkstechnik, Produktmanagement, Vertrieb, Marketing und Kundenservice großartige Arbeit geleistet. Der Dank gilt all unseren Mitarbeitern, die täglich ihr Bestes geben."