Was gegen Investitionen spricht

Mieter*innen sind auch jene Gruppe, die mit 41 Prozent rechtliche Gründe als ein hauptsächliches Hindernis für eine Um- bzw. Aufrüstung der Energieversorgung sieht. Bei den Eigentümer*innen sehen sich lediglich 17 Prozent durch juristische Normen eingeschränkt. Unter allen Argumenten, die gegen eine Investition in Energieautarkie angeführt werden, stehen an erster Stelle die zu erwartenden Kosten. 52 Prozent aller befragten Personen sagen, dass eine solche Anschaffung für sie trotz großzügigster Förderungen aus finanziellen Gründen nicht infrage kommt; unter den Eigentümer*innen, aus deren Reihen die meisten Befürworter stammen, sind sogar 56 Prozent die Ausgaben zu hoch, unter den Mieter*innen 49 Prozent.

An zweiter Stelle der abschreckenden Motive steht die gefürchtete Komplexität der zu erwartenden Umbauarbeiten, die von 38 Prozent ins Treffen geführt wird. 27 Prozent meinen, dass die zu erwartende Energieeinsparung im Verhältnis zum Aufwand zu gering ausfallen würde und 23 Prozent monieren, dass die Umrüstung aus technischen Gründen nicht möglich sei. Die Vorjahresstudie wies in diesem Punkt gleichfalls 23 Prozent aus, jedoch holen die Eigentümer*innen in ihrer negativen Einschätzung gegenüber den Mieter*innen auf. Während in der früheren Befragung lediglich 15 Prozent der Eigentümer*innen technische Gründe anführten, sind es aktuell 22 Prozent. Rabe: „Offensichtlich haben sich viele Menschen mit dem Thema Energieautarkie beschäftigt und sind zur Einsicht gelangt, dass beim derzeitigen technischen Stand der Möglichkeiten oder der erwarteten finanziellen Belastungen eine Umrüstung für sie nicht sinnvoll möglich ist.“

22 Prozent der Proband*innen – 24 Prozent der Eigentümer*innen und 19 Prozent der Mieter*innen – geben einen allgemeinen Informationsmangel über alternative Energiesysteme als Grund für die Ablehnung an. 16 Prozent sind nicht von der Umsetzbarkeit überzeugt, wobei hier die Eigentümer*innen mit 20 Prozent wesentlich häufiger anzufinden sind als die Mieter*innen, auf die das Argument zu 12 Prozent zutrifft.