Das moderne Logistik-Zentrum von Erlus am Standort Neufahrn (D) beherbergt 8.400 Paletten in vier Gassen auf 14 Stockwerken. Nach nur 20 Monaten Bauzeit soll der Betrieb Anfang 2024 starten. "Wir haben in die Zukunft investiert", sagt Martin Eisenreich, kaufmännischer Vorstand der Erlus AG. Er sieht das neue Gebäude als große Verbesserung und Arbeitserleichterung für die Verladung. "Nach meiner Kenntnis sind wir mit dem Logistik-Zentrum weltweit der erste und einzige Dachziegelhersteller, der zur Kommissionierung ein automatisiertes Hochregallager einsetzt."

Technikvorstand Dr. Rüdiger Grau ergänzt: "Die deutlich verbesserten Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter sind das eine, die sichere Verpackung der Markenzubehörteile und die kürzeren Standzeiten das andere. Diese Investition bringt eine deutliche Zeitersparnis bei der individuellen Dachzusammenstellung für unsere Kunden."