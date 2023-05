Erste Betonmischanlage mit Fernwärme

Mit dem feierlichen Spatenstich am 9. Mai 2023 gab w&p Beton, ein Unternehmen der Alpacem Gruppe, am Standort Klagenfurt den Startschuss für den Bau der ersten Fernwärme-betriebenen Transportbetonmischanlage in Österreich. Mit dem Umstieg auf Fernwärme als Energiequelle reduziert das Unternehmen am Standort jährlich 40 Tonnen CO 2 . Künftig wird auch die Möglichkeit bestehen, Recyclingkörungen und neuen Zementsorten einzusetzen, die die Herstellung von CO 2 -armen Betonen erlauben. w&p Beton investiert dafür drei Millionen Euro in den Standort Klagenfurt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Transportbetonanlage sind für Anfang 2024 geplant.