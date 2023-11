Die Initiative „Mehr leistbaren Wohnraum schaffen“ schlägt Alarm: Während der Neubau nahezu zum Erliegen kommt, steigt die Nachfrage weiter rasant an. Bei den sechs Bauträgern der Initiative kommen auf eine Wohnung rund 50 Wohnungssuchende. „Das zeigt, in welcher dramatischen Lage sich das Segment des leistbaren Wohnraums befindet. Es braucht nun rasche Maßnahmen der Politik, sonst wird sich die Situation noch weiter verschärfen“, so Andreas Weikhart, Sprecher der Initiative „Mehr leistbaren Wohnraum schaffen“, zu welcher sich im Sommer dieses Jahres die sechs Bauträger ARWAG, Altmannsdorf-Hetzendorf, EBG, Neues Leben, ÖSW AG und Wien-Süd zusammengeschlossen haben.