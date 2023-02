Starre Kostenstrukturen und hohe Verschuldung könnten ebenso wie der wachstumsstarke Wettbewerb aus China die Maschinenindustrie in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH) in arge Bedrängnis bringen.

Zwar wiegen hohe Auftragsbestände manchen Maschinen- und Anlagenbauer derzeit noch in Sicherheit. Doch die Anzeichen mehren sich, dass die konjunkturelle Talfahrt rund um den Globus auch diesen Sektor erfassen wird. In Deutschland, Österreich und der Schweiz könnte dies 28 Prozent der Branchenunternehmen in eine wirtschaftlich schwierige Lage bringen und damit den Ausleseprozess in dieser Schlüsselindustrie beschleunigen. Bei den Wettbewerbern aus den USA und China liege der Anteil der krisengefährdeten Maschinenbauer nur bei 17 beziehungsweise 8 Prozent.