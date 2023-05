Ex-Daikin-Österreich-Chef gestorben

Der Manager war rund 30 Jahre in der HLKK-Branche und seit 20 Jahren bei Daikin, seit 2010 als Geschäftsführer Österreich, dessen Funktion er 2020 an seinen Nachfolger Claus Albel übergab, um sich voll auf die Bereiche Normen, Gesetze und vor allem Kältemittel konzentrieren zu können. Mitte letzten Jahres wechselte Klaus Koller dann in den Ruhestand.

Das Team der GEBÄUDEINSTALLATION wird Klaus Koller in bester Erinnerung behalten.