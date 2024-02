Die schwächelnde Baukonjunktur des Jahres 2023 war am Fenstermarkt besonders deutlich zu spüren. Laut aktuellem "Branchenradar Fenster in Österreich" schrumpften die Herstellererlöse um satte 7,9 Prozent. Wobei sich die Verkaufspreise im Schnitt nochmals um nahezu acht Prozent gegenüber 2022 erhöhten. Insgesamt wurden laut Branchenradar im Jahr 2023 am österreichischen Markt 950 Millionen Euro umgesetzt.