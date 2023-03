Fenstersanierung stockt

"Der Rückgang ließ sich zur Gänze in der Sanierung verorten", so die Analysten. Im Vergleich zum Jahr davor wurden im Gebäudebestand um rund 82.000 Fensterflügel (minus 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr) weniger erneuert. Fast das gesamte Volumen betraf den Wohnbau.

"Als Bremsklotz erwies sich einerseits die massive Teuerung, die für viele Haushalte nicht nur das tägliche Leben, sondern insbesondere Baumaßnahmen zu einer enormen Herausforderung machte", erläutern die Marktforscher. Dazu kamen Personalknappheit am Verarbeitersektor und teilweise überlange Lieferzeiten.

Massive staatliche Förderungen in der Gebäudetechnik lenkten private Investitionen zudem zu Heizungen und PV-Anlagen. "Das traf nicht nur den Markt für Fenster allein, sondern die thermische Gebäudesanierung insgesamt. Deshalb wurde auch das Förderbudget für thermisch-energetische Sanierungsmaßnahmen bei weitem nicht ausgeschöpft", so die Expert*innen von Branchenradar. So wurden im vergangenen Jahr nur für 11.556 Einfamilienhäuser (0,6 Prozent vom Gebäudebestand), 455 Objektwohngebäude (0,2 Prozent vom Gebäudebestand) und 864 Betriebsgebäude (0,3 Prozent vom Gebäudebestand) Förderanträge gestellt. Die Ziele der Bundesregierung lagen bei jeweils drei Prozent.

(bt)