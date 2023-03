Insolvenzantrag kommt oftmals zu spät

Den größten Zuwachs bei den Firmenpleiten verzeichnet Wien (+ 40,3 %), ein deutliches Minus gibt es hingegen in Vorarlberg (- 13,3 %). Neben dem deutlichen Zuwachs bei den Eröffnungen insgesamt (+ 35,5 %) fällt auf, dass auch die Zahl der mangels Kostendeckung nicht eröffneten Verfahren gestiegen ist (+ 5,1 %). In diesen Fällen ist der "worst case" eingetreten. "Nachdem zu lange mit einem Insolvenzantrag gewartet wurde, müssen diese Unternehmen liquidiert werden. Für die Mitarbeiter bedeutet das den Verlust der Jobs, zudem sehen die Gläubiger keinen Cent", so Götze. Aus Sicht des KSV1870 wäre es daher eine interessante Option, zukünftig über die Eröffnung von aktuell nicht eröffneten Fällen nachzudenken. Denn im Zuge einer ordentlichen Regulierung wäre es häufig durchaus realistisch gewesen, zugunsten der Gläubiger verwertbare Assets zu finden.

Auch der jüngste Trend, dass Firmenpleiten zunehmend kleinteiliger werden, hält weiter an. Das zeigt sich daran, dass im Gegensatz zu den Fallzahlen das Plus bei den vorläufigen Passiva weitaus geringer ausfällt. Die Passiva betragen derzeit rund 286 Millionen Euro, was einen Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ergibt.